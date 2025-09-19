19.4 C
Prizren
E premte, 19 Shtator, 2025
FokusSport

Aulona Muhadri, kapitenja e re e Kombëtares së Kosovës në basketboll

By admin

Në kuadër të lansimit të programit të ri “Basketbolli 3.0”, të organizuar nga Federata e Basketbollit të Kosovës mbrëmjen e së mërkurës, është bërë e ditur se basketbollistja prizrenase Aulona Muhadri ka marrë detyrën e kapitenes së re të Kombëtares së Kosovës.

“U nderova edhe me përgjegjësinë e kapitenes te Kosova”, ka bërë të ditur ajo, raporton PrizrenPress.

Muhadri, një prej lojtareve më të dalluara të skuadrës portokalli të Bashkimit dhe e rritur në basketbollin e qytetit të Prizrenit, shprehu emocionet e saj për këtë përgjegjësi të re.

“Si kapitene e Kosovës, për mua basketbolli nuk ka qenë asnjëherë vetëm lojë – ka qenë gjithmonë pasion, sfidë dhe mënyrë për të treguar përkushtimin, energjinë dhe dashurinë për sportin”, deklaroi ajo.

Duke folur për programin “Basketbolli 3.0”, Muhadri e cilësoi atë si një nisje të re për gjithë basketbollin kosovar.

“Ky projekt është një hap i madh për të gjithë ne – lojtarët, klubet, tifozët dhe komunitetin e basketbollit në Kosovë. Ai na jep mundësi të rritemi, të tregojmë më shumë dhe të përfshijmë të rinjtë dhe vajzat që duan të ndjekin hapat tanë”, tha kapitenja e Bashkimit.

Ajo theksoi gjithashtu rëndësinë e vizionit të përbashkët që bart ky program.

“Basketbolli 3.0 nuk është vetëm për të luajtur, por për të frymëzuar, për të bashkuar njerëz dhe për të bërë çdo moment në parket të rëndësishëm. Çdo pasim, çdo kërcim dhe çdo fitore tani merr një kuptim më të madh, sepse bëhet pjesë e zhvillimit dhe ngritjes së basketbollit në Kosovë”, deklaroi Muhadri./PrizrenPress.com

