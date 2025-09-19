19.4 C
Prizren
E premte, 19 Shtator, 2025
type here...

Sport

Bashkimi stërvitet dy herë në ditë për sfidën historike kundër Anwil-it

By admin

Bashkimi i Prizrenit po zhvillon fazën intensive të përgatitjeve për ndeshjen e 24 shtatorit kundër skuadrës polake Anwil, e cilësuar si një nga sfidat historike të klubit prizrenas në arenën ndërkombëtare, raporton PrizrenPress.

Nga klubi kanë bërë të ditur se ekipi është duke mbajtur stërvitje të dyfishta, në mëngjes dhe në mbrëmje, për të qenë në formën më të mirë të mundshme në këtë përballje.

“Ekipi ynë po zhvillon stërvitje të dyfishta, në mëngjes dhe mbrëmje, duke u përgatitur me përkushtim për sfidën historike të 24 shtatorit kundër Anwil. Bashkimi, një familje e madhe!”, thuhet në njoftimin e Bashkimit./PrizrenPress.com

Marketing

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Aulona Muhadri, kapitenja e re e Kombëtares së Kosovës në basketboll
Next article
Nisma hap fushatën në Suharekë, premton frymë të re qeverisëse

Më Shumë

Lajme

Nait Hasani: Liria që ne gëzojmë sot, ka emra, ka histori dhe ka gjak

Në një ceremoni solemne të mbajtur në Stubëll të Poshtme, komuna e Vitisë, u vendos gurthemeli i kompleksit memorial kushtuar Heroit të Kosovës, Rexhep...
Lajme

Paralajmërim, varianti i ri i Covid përhapet me shpejtësi: Ngjirja e zërit si shenja e parë

Varianti i Covid Stratus, i njohur edhe si XFG, po përhapet me shpejtësi në të gjithë popullatën dhe ka një simptomë të hershme delikate...

Abrashi: Totaj e përdori biçikletën si imazh publik, ndërkohë që bleu veturë luksoze me zero kilometra

Sot nis zyrtarisht fushata për zgjedhjet lokale të 12 tetorit

Tentativë vjedhjeje në një bankomat në Rahovec, autorët ende ta paidentifikuar

Pesë vite më parë, mbylli perden përgjithmonë aktori Adem Mikullovci

Kandidati i AAK-së Besnik Krasniqi: Prizreni pa korrupsion, me ekonomi të fortë dhe shëndetësi digjitale

LDK-ja në Rahovec premton mbështetje në bujqësi e zhvillim të agroturizmit

Superkupa në hendboll i takon Rahovecit

72 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Krasniqi e Totaj: Teleferiku për Prizrenin po vjen

Vesa Krasniqi rikthehet te Bashkimi, i bashkohet edhe Merisa Bilalli

500 mëshqerra qumështore për fermerët e Suharekës – nis projekti i ri blegtoral

Ndahet nga jeta Shefi i Ndërrimit në Njësinë e Zjarrfikësve në Malishevë, Liman Sertolli

Rubin: Ne e inkurajonim Thaçin ta shihte Rambujenë si mundësi të arritjes së paqes

Prizreni ende pa fitore në Ligën e Parë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne