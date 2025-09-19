15.4 C
Prizren
E shtunë, 20 Shtator, 2025
Djali i Ukshin Hotit, Andini, kërkon mbështetje për kushëririn e tij, Etrit Hoti, kandidat për Kuvendin Komunal të Rahovecit

By admin

Andini Hoti, djali i veprimtarit të njohur Ukshin Hoti, ka bërë thirrje publike për mbështetje ndaj kushëririt të tij, Etrit Hoti, kandidat për Kuvendin Komunal të Rahovecit nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje.

Sipas tij, përkrahja për Etritin nuk është vetëm familjare, por edhe morale dhe qytetare. Ai ka kujtuar sfidat e përbashkëta të familjes pas luftës, duke e cilësuar Etritin si figurë mbështetëse dhe të qëndrueshme.

“Etriti është djali i axhës tim. Me të jam rritur një pjesë të jetës bashkë. Në një familje të coptuar nga lufta, ka qenë ai që më ka dhënë ndjenjën e ‘axhës’ e të vëllaut pas luftës”, ka treguar  ai.

Etrit Hoti, i cili garon me numrin 2 në listën e Vetëvendosjes, ka qenë pjesëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në moshën 17-vjeçare. Pas luftës, ai ka udhëhequr për katër vite Sindikatën e Postës së Kosovës, duke u angazhuar për të drejtat e punëtorëve dhe përfaqësimin e tyre institucional.

“Vendosmërinë që e kishte atëherë, e ka edhe sot: të përballet me sfidat, të mos kthejë shpinën, të dalë zot qytetarit”.

Sipas tij, Etriti është një kandidat me integritet, përvojë dhe përkushtim ndaj komunitetit, që meriton mbështetjen e qytetarëve të Rahovecit në zgjedhjet e 12 tetorit.

