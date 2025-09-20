18.2 C
63 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara.

Sipas raportit, në këtë periudhë nuk është shënuar asnjë aksident trafiku me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 25 aksidente me të lënduar dhe 38 të tjera me dëme materiale.

Policia ka vazhduar zbatimin e rregullave në komunikacion, ku brenda një dite ka shqiptuar gjithsej 2571 gjoba trafiku.

Në 24 orët e fundit policia ka arrestuar 22 persona, prej të cilëve 12 ka dërguar në mbajtje.

Djali i Ukshin Hotit, Andini, kërkon mbështetje për kushëririn e tij, Etrit Hoti, kandidat për Kuvendin Komunal të Rahovecit
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, pritet në mënyrë madhështor në Gjonaj të Hasit

