Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, pritet në mënyrë madhështor në Gjonaj të Hasit

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, është pritur në mënyrë madhështore nga banorët e fshatit Gjonaj të Hasit të  Prizrenit, vendlindja e kryetarit të Komunës, Shaqir Totaj.

Në tubimin e organizuar, qytetarët i shprehën Kurtit mbështetje të fuqishme, ndërsa atmosfera u karakterizua me duartrokitje e brohoritje.

Vizita e tij në Gjonaj vjen në kuadër të takimeve me qytetarë në kuadër të fushatës zgjedhore për kryetar të Prizrenit.

