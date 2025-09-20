Kurti në Gjonaj: Hasit i duhet një kryetar që nuk e harron – i tillë është Artan Abrashi

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka marrë pjesë mbrëmë në një tubim në Gjonaj me qytetarët e Hasit, ku shprehu mbështetjen e tij për kandidatin e Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, raporton PrizrenPress.
“Në Gjonaj, mes hasjanëve. Hasit i duhet një kryetar që nuk e harron, që nuk do ta ketë prioritet çdo katër vjet, por çdo ditë të mandatit katërvjeçar. I tillë është Artan Abrashi, kandidati për kryetar të Prizrenit”, u shpreh Kurti.
Sipas tij, Abrashi ka treguar përkushtim ndaj Prizrenit si në Kuvend Komunal, ashtu edhe në Kuvendin e Republikës./PrizrenPress.com
Marketing
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/