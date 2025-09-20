27.7 C
Kurti në Gjonaj: Hasit i duhet një kryetar që nuk e harron – i tillë është Artan Abrashi

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka marrë pjesë mbrëmë në një tubim në Gjonaj me qytetarët e Hasit, ku shprehu mbështetjen e tij për kandidatin e Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, raporton PrizrenPress.

“Në Gjonaj, mes hasjanëve. Hasit i duhet një kryetar që nuk e harron, që nuk do ta ketë prioritet çdo katër vjet, por çdo ditë të mandatit katërvjeçar. I tillë është Artan Abrashi, kandidati për kryetar të Prizrenit”, u shpreh Kurti.

Sipas tij, Abrashi ka treguar përkushtim ndaj Prizrenit si në Kuvend Komunal, ashtu edhe në Kuvendin e Republikës./PrizrenPress.com

