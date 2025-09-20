27.7 C
Gentrit Halili rinovon me Ballkanin deri në vitin 2028

By admin

FC Ballkani ka njoftuar se mbrojtësi 23-vjeçar Gentrit Halili ka zgjatur kontratën e tij me klubin deri në vitin 2028, raporton PrizrenPress.

Halili është pjesë e skuadrës suharekase që nga viti 2023, ku ka dhënë një kontribut të rëndësishëm si në mbrojtje ashtu edhe në fazën ofensive. Deri më tani, ai ka regjistruar 74 paraqitje me fanellën portokalli e zi, duke realizuar edhe 4 gola.

“Rinovimi i kontratës së tij është një sinjal i qartë për rëndësinë që ka për të ardhmen e Ballkanit dhe për rolin që do të vazhdojë të ketë në ndërtimin e sukseseve të ekipit”, thuhet në njoftimin e klubit./PrizrenPress.com

