27.7 C
Prizren
E shtunë, 20 Shtator, 2025
type here...

FokusSport

Besnikët e Prizrenit

By admin

Klubi i basketbollit Proton Cable Prizreni ka zyrtarizuar vazhdimin e bashkëpunimit me katër lojtarë që do të mbeten pjesë e skuadrës edhe për sezonin 2025/26, duke dëshmuar besnikëri dhe përkushtim ndaj klubit, raporton PrizrenPress.

Në listën e “besnikëve” bën pjesë Edmond Kryeziu, i cili pritet të sjellë sërish emocione, trepikësha dhe fitore spektakolare për tifozët prizrenas. Bashkë me të, talenti i ri nga qyteti, Semih Futko, do të ketë mundësinë të shkëlqejë dhe të dëshmojë potencialin e tij në ligë.

Ndërkohë, Rilind Krasniqi konfirmon edhe një herë lidhjen e tij të fortë me Proton Cable Prizrenin, duke sjellë forcë, përvojë dhe pasion në parket, ndërsa Drilon Shala mbetet një garanci për lojë të fortë dhe duele të mëdha./PrizrenPress.com

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Gentrit Halili rinovon me Ballkanin deri në vitin 2028

Më Shumë

Fokus

Prizren: 10 aktakuza kundër 16 personave

Prokuroria Themelore në Prizren ka ndaluar një person të dyshuar për 48 orë, gjatë 24 orëve të fundit. Po ashtu  ka ngritur 10 aktakuza kundër...
Lajme

Në muajin korrik kanë vdekur 876 persona në Kosovë

Gjatë muajit korrik 2025, në Kosovë janë regjistruar gjithsej 876 raste të vdekjeve, përfshirë ato të ndodhura brenda dhe jashtë vendit, sipas të dhënave...

Osman Hajdari merr detyrën e drejtorit të Spitalit të Përgjithshëm në Prizren

Abrashi: Totaj e përdori biçikletën si imazh publik, ndërkohë që bleu veturë luksoze me zero kilometra

Imami i fshatit Serbicë dhe ish-imami i fshatit Nashec të Prizrenit,po hetohen për keqpërdorim të donacioneve

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Rubin: Ne e inkurajonim Thaçin ta shihte Rambujenë si mundësi të arritjes së paqes

Kandidati i AAK-së Besnik Krasniqi: Prizreni pa korrupsion, me ekonomi të fortë dhe shëndetësi digjitale

72 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

200-vjetori i lindjes së Pashko Vasës, ideologut të Rilindjes Kombëtare

Synimet e Zafir Berishës për Prizrenin

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

Aulona Muhadri, kapitenja e re e Kombëtares së Kosovës në basketboll

Aksident mes 8 veturave në Zhur të Prizrenit

Bashkimi mposhti Trepçën në miqësore

20-shi i LDK-së – Do të jem zëri i familjeve të varfëra

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne