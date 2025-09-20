26.1 C
Prizren
E shtunë, 20 Shtator, 2025
type here...

Sport

Besmir Memaj rikthehet te Prizreni

By admin

KB Proton Cable Prizreni ka zyrtarizuar rikthimin e Besmir Memajt në skuadër, duke shtuar energji dhe përvojë për sezonin e ri, raporton PrizrenPress.

Klubi shprehet i entuziazmuar për këtë rikthim, duke e cilësuar si një fitore për ekipin dhe një shtysë për ambiciet e tij në garat e ardhshme.

“Mirë se u ktheve në ekip, Besmir! Energjia dhe talenti yt do të jenë një aset i madh për ne”, thuhet në njoftimin e klubit./PrizrenPress.com

Marketing

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Besnikët e Prizrenit
Next article
“InHUMAN” ndez skenën e Teatrit “Bekim Fehmiu” në Prizren

Më Shumë

Fokus

Vdes një burrë në Rahovec

Një burrë ka vdekur në Spitalin Rajonal të Gjakovës, të mërkurën. Sipas njoftimit të Policisë, viktima ishte dërguar nga familjarët në emergjencën e QKMF në...
Sport

Gentrit Halili rinovon me Ballkanin deri në vitin 2028

FC Ballkani ka njoftuar se mbrojtësi 23-vjeçar Gentrit Halili ka zgjatur kontratën e tij me klubin deri në vitin 2028, raporton PrizrenPress. Halili është pjesë...

Diell e vranësira sot, temperaturat arrijnë në 27°C

Nderohen me pulla postare atdhetarët Musa Shehzade dhe Metush Krasniqi

Emigrimi po zbraz klasat: 66 nxënës largohen nga Prizreni

Ujërat e zeza mbushin bodrumet e banesave sociale në Petrovë të Prizrenit

20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, zotohet se do t’i mbështesë shtresat në nevojë – 300 shtëpi të reja në katër vitet e ardhshme

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

Protestë në përkrahje të ish-luftëtarëve të UÇK-së në Hagë

Artistët bëhen bashkë për Gazën, koncert humanitar në Wembly

Zhbllokohet kanalizimi në banesat sociale në Petrovë të Prizrenit

Botohet libri i Arsim Bajramit “Konferenca e Rambujesë dhe intervenimi i NATO-s në Kosovë”

Synimet e Zafir Berishës për Prizrenin

Suhareka pret edicionin e 24-të të manifestimit tradicional “Festari”

Kandidati i AAK-së Besnik Krasniqi: Prizreni pa korrupsion, me ekonomi të fortë dhe shëndetësi digjitale

Superkupa në hendboll i takon Rahovecit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne