Besmir Memaj rikthehet te Prizreni

KB Proton Cable Prizreni ka zyrtarizuar rikthimin e Besmir Memajt në skuadër, duke shtuar energji dhe përvojë për sezonin e ri, raporton PrizrenPress.
Klubi shprehet i entuziazmuar për këtë rikthim, duke e cilësuar si një fitore për ekipin dhe një shtysë për ambiciet e tij në garat e ardhshme.
“Mirë se u ktheve në ekip, Besmir! Energjia dhe talenti yt do të jenë një aset i madh për ne”, thuhet në njoftimin e klubit./PrizrenPress.com
