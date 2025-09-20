26.1 C
Prizren
E shtunë, 20 Shtator, 2025
type here...

FokusSport

Prizreni shënon fitoren e parë në Ligën e Parë

By admin

FC Prizreni ka shënuar fitoren e parë këtë sezon në Raiffeisen Ligën e Parë, duke mposhtur KF Dinamo Ferizaj me rezultatin 2:1 në stadiumin “Përparim Thaçi”, raporton PrizrenPress.

Golat për Prizrenin u realizuan nga Armend K. dhe Albin J., ndërsa për Dinamon golin e vetëm e shënoi Sokol Kiqina. Ndeshja ofroi momente emocionuese për tifozët që ishin pranë stadiumit dhe u zhvillua me një intensitet të lartë deri në sekondat e fundit.

Pas disa barazimeve dhe humbjeve, kjo fitore i jep moral skuadrës për ndeshjet e ardhshme dhe rikthen besimin tek lojtarët dhe stafi teknik. FC Prizreni synon të vazhdojë me rezultate pozitive dhe të ngjitet në klasifikimin e ligës, duke mbajtur tifozët pranë saj në çdo sfidë./PrizrenPress.com

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
“InHUMAN” ndez skenën e Teatrit “Bekim Fehmiu” në Prizren
Next article
Liria e Prizrenit befasohet në Prishtinë, mposhtet nga 2 Korriku

Më Shumë

Fokus

Bali Muharremaj për Dr. Salih Bytyqin: Njeri i zemrës së madhe që ia kushtoi jetën shëndetit të qytetarëve

Kryetar i Suharekës, Bali Muharremaj, ka marrë pjesë në varrimin e Dr. Salih Bytyqit, duke e cilësuar si njeri të zemrës së madhe, i...
Fokus

Policia konfiskon mbi 500 kg marihuanë në Suharekë

Policia e Kosovës ka realizuar një aksion në një fshat të Suharekës, ku ka konfiskuar mbi 500 kilogramë lëndë narkotike të dyshuar të llojit...

Post scriptum për romanin e Petro Markos

Aulona Muhadri, kapitenja e re e Kombëtares së Kosovës në basketboll

Imami i fshatit Serbicë dhe ish-imami i fshatit Nashec të Prizrenit,po hetohen për keqpërdorim të donacioneve

“InHUMAN” ndez skenën e Teatrit “Bekim Fehmiu” në Prizren

Emigrimi po zbraz klasat: 66 nxënës largohen nga Prizreni

Protestë në përkrahje të ish-luftëtarëve të UÇK-së në Hagë

Ndahet nga jeta Shefi i Ndërrimit në Njësinë e Zjarrfikësve në Malishevë, Liman Sertolli

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet për korrupsion dhe mashtrim në prokurim publik

Nisma Socialdemokrate çel zyrtarisht fushatën zgjedhore në Prizren

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

Nezir Çoçaj sqaron takimin me deputetin e VV-së, Arbër Rexhaj: Ishte kafe miqësore, jo marrëveshje politike

Hoti: Për kosovarët është tepër me rëndësi që kufiri i BE-së të jetë së shpejti në Vërmicë

200-vjetori i lindjes së Pashko Vasës, ideologut të Rilindjes Kombëtare

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, pritet në mënyrë madhështor në Gjonaj të Hasit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne