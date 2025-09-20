Prizreni shënon fitoren e parë në Ligën e Parë

FC Prizreni ka shënuar fitoren e parë këtë sezon në Raiffeisen Ligën e Parë, duke mposhtur KF Dinamo Ferizaj me rezultatin 2:1 në stadiumin “Përparim Thaçi”, raporton PrizrenPress.
Golat për Prizrenin u realizuan nga Armend K. dhe Albin J., ndërsa për Dinamon golin e vetëm e shënoi Sokol Kiqina. Ndeshja ofroi momente emocionuese për tifozët që ishin pranë stadiumit dhe u zhvillua me një intensitet të lartë deri në sekondat e fundit.
Pas disa barazimeve dhe humbjeve, kjo fitore i jep moral skuadrës për ndeshjet e ardhshme dhe rikthen besimin tek lojtarët dhe stafi teknik. FC Prizreni synon të vazhdojë me rezultate pozitive dhe të ngjitet në klasifikimin e ligës, duke mbajtur tifozët pranë saj në çdo sfidë./PrizrenPress.com
