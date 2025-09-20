21 C
Kabashi premton fokus në mirëqenie sociale – me projekte konkrete për familjet në nevojë

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për Kuvendin Komunal të Prizrenit, Dr. Fejzë Kabashi,tregon se nëse merr besimin e qytetarëve bashkë me partinë, sektori i mirëqenies sociale do të jetë në qendër të angazhimit të tij.

“Ky sektor do të ketë trajtim të veçantë, me programe, projekte dhe marrëveshje bashkëpunimi me donatorë e shoqata bamirëse, nga të cilat do të përfitojnë drejtpërdrejt familjet në nevojë”, shprehet Kabashi.

Ai ka kujtuar periudhën kur ka udhëhequr Drejtorinë për Punë dhe Mirëqenie Sociale në vitet 2018–2019, duke veçuar programin “Ndërtimi i shtëpive për familje skamnore”, si një shembull konkret të suksesit.

“Vetëm nga marrëveshja me shoqatën bamirëse ‘Jetimat e Ballkanit’, janë siguruar 750 mijë euro, me të cilat janë ndërtuar dhe mobiluar 50 shtëpi për familjet në nevojë”.

Kabashi premton se me LDK-në në pushtet, në katër vitet e ardhshme do të angazhohet për të siguruar marrëveshje të ngjashme, përmes të cilave do të përfitonin qindra familje në nevojë.

Ai ka kritikuar qeverisjen lokale aktuale për mungesë të aftësisë në realizimin e bashkëpunimeve të tilla, duke e cilësuar këtë si të pafalshme dhe të dënueshme.

“Përkrahja për Driton Selmanaj si kryetar i komunës është më se e nevojshme, tashmë e domosdoshme. Zëri dhe puna ime në Kuvend do të jenë vazhdimësi e kërkesave të qytetarëve të komunës sonë”.

Dr.Fejzë Kabashi garon me numrin 20 në listën e LDK-së, e cila mban numrin 113 në fletëvotim.

