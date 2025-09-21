26.5 C
Prizren
E diel, 21 Shtator, 2025
Fokus

Kurti dhe Abrashi zhvillojnë takim me banorët e Zhurit

By admin

Kryeministri Albin Kurti dhe kandidati për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, kanë zhvilluar një takim me banorët e fshatit Zhur, ku ishin të pranishëm edhe disa kandidatë për Kuvendin Komunal nga ky lokalitet.

Në këtë takim u diskutua për projektet që Qeveria ka realizuar në Prizren, ndërsa u theksua se investimet në këtë komunë do të vazhdojnë edhe në të ardhmen.

Artan Abrashi, në fjalën e tij, falënderoi banorët për pjesëmarrjen dhe mbështetjen, duke theksuar se synimi i tij është që të fokusohet në zhvillimin e zonave rurale, përfshirë edhe Zhurin.

Moti për sot në Kosovë, temperaturat shkojnë deri në 31 gradë

