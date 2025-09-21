29.3 C
Sport

Rahoveci starton sezonin me fitore bindëse ndaj Vushtrrisë

By admin

Rahoveci e ka nisur mbarë edicionin e ri të Superligës në hendboll, duke regjistruar fitore bindëse në ndeshjen e parë të kampionatit. Në palestrën “Mizahir Isma”, para tifozëve vendas, Rahoveci triumfoi me rezultat të thellë 58:24 ndaj Vushtrrisë, raporton PrizrenPress.

Përballja e zhvilluar mbrëmë në orën 20:00 tregoi epërsinë e dukshme të Rahovecit në të dyja fazat e lojës. Vendasit shfaqën lojë të disiplinuar dhe efikase, duke mos lënë hapësirë për kundërshtarin, i cili nuk arriti të mbajë ritmin e ndeshjes.

Kjo fitore shërben si sinjal i qartë se Rahoveci synon të ketë një sezon konkurrues në elitën e hendbollit kosovar, ndërsa për Vushtrrinë kjo ishte një ndeshje për t’u harruar sa më shpejt./PrizrenPress.com

Në Prizren shënohet Dita Ndërkombëtare e Paqes nga fëmijët
100 vjet Martin Camaj, nderohet në Prizren me çmim post mortem

Fokus

Albulena Balaj-Halimaj premton logopedë pa pagesë dhe mbështetje për grupet në nevojë

Kandidatja e Nismës Socialdemokrate për kryetare të Komunës së Prizrenit, Albulena Balaj Halimaj, ka prezantuar programin e saj zgjedhor në emisionin Debat Përnime, duke...
Sport

Rahoveci 029 nis me fitore fazën përgatitore

Rahoveci 029 ka filluar me sukses fazën përgatitore për sezonin e ri, duke mbyllur me fitore ndeshjen e parë kontrolluese, duke mposhtur Vëllazninë me...

Nisma Socialdemokrate çel zyrtarisht fushatën zgjedhore në Prizren

Veselaj-Gutaj: Jo politikë me shkollën

Muharremaj: Suhareka me internet falas në hapësira publike

Drini i Bardhë e lë fitoren nga duart në minutat e fundit në Rahovec

Williams mohon se ka dijeni për ngjarjen në ish-godinën e MUP-it në Prizren

Osman Hajdari merr detyrën e drejtorit të Spitalit të Përgjithshëm në Prizren

Fluks në kufi – Bregdeti, preferencë e qytetarëve të Kosovës edhe në shtator

LDK: Ardian Shala, kryetar i ardhshëm i Suharekës

Selmanaj prezanton platformën ‘Prizreni Përtej’

Serebe i Ballkanit shpallet “Ylli i Javës” për herë të dytë radhazi

Dalin në shitje biletat e ndeshjes Kosovë – Slloveni

Arrestohet një person për ngacmim në Suharekë

20-shi i LDK-së – Do të jem zëri i familjeve të varfëra

Prizreni kërkon pikët e plota të para në Suharekë

