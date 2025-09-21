100 vjet Martin Camaj, nderohet në Prizren me çmim post mortem

Në edicionin e dytë të Festivalit Ndërkombëtar të Poezisë RESPOETICA, i cili po zhvillohet në Prizren, poeti, shkrimtari dhe gjuhëtari Martin Camaj u shpall laureat post mortem në nder të 100-vjetorit të lindjes së tij.
Sipas arsyetimit të festivalit, shpallja e Camajt si laureat asht një akt nderimi dhe mirënjohje për ndihmesën e tij të jashtëzakonshme në letërsinë shqipe dhe kulturën kombëtare, raporton PrizrenPress.
“Martin Camaj përfaqëson një nga zërat ma origjinalë e ma të veçantë të poezisë shqiptare të gjysmës së dytë të shekullit XX. Vepra e tij poetike, e shqueme për thellësinë metaforike, kërkimin estetik dhe ndërlidhjen mes traditës dhe modernitetit, krijoi ura të reja në përjetimin e fjalës poetike. Si shkrimtar dhe studiues, ai dha ndihmesa me një vizion të gjanë e kritik, tue e ngritë gjuhën shqipe në një nivel të naltë të shprehshmërisë artistike”, thuhet në arsyetimin e festivalit.
Festivali vijon se ky nderim post mortem shpreh respektin për një figurë që, edhe pse përjetoi mërgimin dhe një jetë të vështirë për shkak të atdheut të munguem, mbeti gjithnji i lidhun shpirtnisht me gjuhën, kulturën dhe identitetin shqiptar. CAMAJ mbetet një dëshmi e qëndrueshmënisë krijuese, e fuqisë së fjalës dhe e vlerave estetike që kapërcejnë epokat dhe kufijtë.
Duke e shpallur Martin Camajn laureat të RESPOETICA-s, festivali afirmon misionin e vet për të respektue, promovue dhe ba pjesë të kujtesës së gjallë kombëtare e ndërkombëtare ata krijues që kanë dhanë ndihmesa të pashlyeshme në artin e fjalës. Ky motivacion i kushtohet jo vetëm poetit, por edhe trashigimisë së tij letrare dhe estetike, e cila vazhdon të frymëzojë brezat e sotëm e të ardhshëm.
Ky çmim u realizua dhe u koordinua nga Vlora Ademi, organizatore e festivalit RESPOETICA.
Bordi i festivalit këtë vit përbëhet nga: Rita Petro, shkrimtare dhe botuese; Agim Baçi, shkrimtar dhe kritik letrar; dhe Vlora Konushevci, shkrimtare dhe përkthyese. Festivali mbështetet nga organizata Social Creativity për diplomaci kulturore./PrizrenPress.com
Marketing
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/