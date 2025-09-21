Ballkani del me barazim nga Podujeva

Ballkani arriti të ndante pikët në një barazim 2-2 ndaj Llapit në ndeshjen e zhvilluar të dielën në Podujevë.
Ndeshja nisi me një ritëm të shpejtë, dhe në minutën e 20-të, Ballkani kaloi në epërsi me golin e sulmuesit Valentin Serebe, i cili realizoi nga penalltia, raporton PrizrenPress.
Vendasit barazuan pjesën e parë në minutën 45+1’, kur Arbnor Ramadani shfrytëzoi një penallti të akorduar, me asist të Axel Gnapi, duke e çuar rezultatin në 1-1 në pushim.
Pjesa e dytë nisi me një epërsi të Ballkanit. Në minutën e 48-të, Serebe shënoi golin e tij të dytë pas asistit të portierit Artan Iljazi, duke rikthyer ekipin në avantazh 2-1.
Megjithatë, që nga minuta e 40-të skuadra mbeti me një lojtar më pak, pas kartonit të kuq të Gentrit Halilit. Përkundër inferioritetit numerik, Ballkani mbajti epërsinë deri në minutën e 84-të, kur Hasan Hyseni shënoi për Llapin me asist të Lulzim Pecit, duke barazuar rezultatin në 2-2.
Ky barazim e lë Ballkanin të pamposhtur edhe pas pesë xhirove të para të Superligës, me gjithsej 9 pikë në renditjen tabelare. Ndërkohë, Valentin Serebe ka shënuar shtatë gola në tre ndeshjet e fundit, duke konfirmuar formën e tij të shkëlqyer./PrizrenPress.com
