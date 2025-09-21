25.9 C
Prizren
E diel, 21 Shtator, 2025
Sport

Ballkani del me barazim nga Podujeva

By admin

Ballkani arriti të ndante pikët në një barazim 2-2 ndaj Llapit në ndeshjen e zhvilluar të dielën në Podujevë.

Ndeshja nisi me një ritëm të shpejtë, dhe në minutën e 20-të, Ballkani kaloi në epërsi me golin e sulmuesit Valentin Serebe, i cili realizoi nga penalltia, raporton PrizrenPress.

Vendasit barazuan pjesën e parë në minutën 45+1’, kur Arbnor Ramadani shfrytëzoi një penallti të akorduar, me asist të Axel Gnapi, duke e çuar rezultatin në 1-1 në pushim.

Pjesa e dytë nisi me një epërsi të Ballkanit. Në minutën e 48-të, Serebe shënoi golin e tij të dytë pas asistit të portierit Artan Iljazi, duke rikthyer ekipin në avantazh 2-1.

Megjithatë, që nga minuta e 40-të skuadra mbeti me një lojtar më pak, pas kartonit të kuq të Gentrit Halilit. Përkundër inferioritetit numerik, Ballkani mbajti epërsinë deri në minutën e 84-të, kur Hasan Hyseni shënoi për Llapin me asist të Lulzim Pecit, duke barazuar rezultatin në 2-2.

Ky barazim e lë Ballkanin të pamposhtur edhe pas pesë xhirove të para të Superligës, me gjithsej 9 pikë në renditjen tabelare. Ndërkohë, Valentin Serebe ka shënuar shtatë gola në tre ndeshjet e fundit, duke konfirmuar formën e tij të shkëlqyer./PrizrenPress.com

Koburja e Hodo Pashë Sokolit dhurohet në Muzeun e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, Linda Sokoli: Ndër të paktat sende që shpëtuan nga shtëpia

