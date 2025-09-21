22 C
Prizren
E diel, 21 Shtator, 2025
type here...

Sport

Rahoveci 029 triumfon në Gjakovë, mposht Vëllaznimin

By admin

Rahoveci 029 ka regjistruar një fitore të rëndësishme në Gjakovë, duke mposhtur Vëllaznimin me rezultatin 86:70, raporton PrizrenPress.

Skuadra nga Rahoveci dominoi gjatë gjithë takimit, duke treguar lojë të organizuar dhe efikase në të dyja anët e parketit.

Pas kësaj fitoreje, Rahoveci 029 do të zhvillojë ndeshjen e ardhshme kontrolluese të enjten, duke pritur në palestrën “Mizahir Isma” ekipin e Tiranës, në një përballje që fillon në ora 17:00.

Ky sukses i jep moral ekipit dhe përforcon përgatitjet për sezonin e ri të Superligës./PrizrenPress.com

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Prishtina fiton në Malishevë dhe merr kryesimin e Superligës
Next article
Bashkimi Demokratik i Prizrenit prezanton programin dhe kandidatët për Kuvendin Komunal

Më Shumë

Lajme

Fluks në kufi – Bregdeti, preferencë e qytetarëve të Kosovës edhe në shtator

Është dhjetëditëshi i fundit i shtatorit, por temperaturat e larta po favorizojnë ende qytetarët e Kosovës për të kaluar fundjavën në bregdet, madje edhe...
Lajme

Selmanaj prezanton platformën ‘Prizreni Përtej’

Kandidati për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e prezantoi programin e tij në emisionin “Debat Përnime” me titullin “Prizreni...

Vreshtarët e Rahovecit ankohen për çmimin e ulët të rrushit të verës

63 vjeçari dyshohet se goditi me sëpatë vëllain e tij 72 vjeçar në Romajë

Nisma Socialdemokrate hap sot fushatën zgjedhore në Prizren

Rubin: Ne e inkurajonim Thaçin ta shihte Rambujenë si mundësi të arritjes së paqes

Djali i Ukshin Hotit, Andini, kërkon mbështetje për kushëririn e tij, Etrit Hoti, kandidat për Kuvendin Komunal të Rahovecit

Krasniqi e Totaj: Teleferiku për Prizrenin po vjen

Rahoveci 029 nis me fitore fazën përgatitore

Xheladini premton 500 euro subvencione për gratë me kancer të gjirit, shërbimet gjinekologjike falas

Ndahet nga jeta Shefi i Ndërrimit në Njësinë e Zjarrfikësve në Malishevë, Liman Sertolli

Kurti dhe Abrashi zhvillojnë takim me banorët e Zhurit

OVL UÇK përkujton dëshmorët që dhanë jetën nga 8 deri më 20 shtator

Serebe i Ballkanit shpallet “Ylli i Javës” për herë të dytë radhazi

LDK-ja në Rahovec premton mbështetje në bujqësi e zhvillim të agroturizmit

Kryeshefi i ‘Hidroregjionit Jugor’ në Prizren demanton Totajn për ndërprerje të qëllimshme të ujit: E sugjeroj ta denoncojë rastin në organet e drejtësisë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne