Bashkimi Demokratik i Prizrenit prezanton programin dhe kandidatët për Kuvendin Komunal

Bashkimi Demokratik i Prizrenit mbajti sot tubimin elektoral ku prezantoi programin e vetë zgjedhor dhe kandidatët për Kuvendin e Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit.
Kryetari i BDP-së, Zafir Berisha, theksoi se partia nuk kërkon pushtet për interesa personale, por besim qytetar për të çuar Prizrenin përpara.
“Ne jemi lindur dhe rritur në Prizren, i njohim mirë hallet e qytetit – jo nga zyra, por nga jeta reale. Nëse dëshironi ndryshim – bëjeni ndryshimin me votën tuaj!”, tha Berisha, raporton PrizrenPress.
Programi i BD i Prizrenit fokusohet në zhvillim ekonomik, administratë efikase dhe transparente, infrastrukturë dhe urbanizëm modern, arsim dhe shëndetësi cilësore, jetë aktive kulturore e sportive, mjedise ekologjike, turizëm kulturor, historik dhe malor, si dhe bujqësi të zhvilluar.
Berisha u shpreh se qytetarët kanë mundësinë për të vendosur ndryshe pas viteve të njëjta rotacione.
“Ne nuk jemi as të djeshmit, as të njëjtit; ne jemi për një Prizren me zgjidhje të reja. Ndryshimi nuk është luks – është nevojë! Votën e jep ti, jo ata që e kanë keqpërdorur. Ne nuk premtojmë mrekulli, por premtojmë ndershmëri!”, theksoi ai.
Tubimi shërbeu si mundësi për qytetarët të njihen me kandidatët dhe të diskutojnë drejtpërdrejt mbi vizionin e partisë për zhvillimin e qytetit.
Sipas tij, dallimi i BD i Prizrenit nga të tjerët është i qartë: “NE për Prizrenin, vendosim në Prizren!”/PrizrenPress.com
