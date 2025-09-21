22 C
Prizren
E diel, 21 Shtator, 2025
Prishtina fiton në Malishevë dhe merr kryesimin e Superligës

admin

AlbiMall Superliga e Kosovës në futboll ka mbyllur xhiron e pestë me ndeshje mjaft interesante. Prishtina ka marrë një fitore dramatike në udhëtim ndaj Malishevës në stadiumin “Liman Gegaj”, me rezultat 3:1, raporton PrizrenPress.

Golin e parë e realizoi Ardian Muja në minutën e 20-të, ndërsa Malisheva barazoi në minutën e 80-të me Samuel Opeh, pavarësisht se luante me një lojtar më pak. Por në minutat shtesë, prishtinasit siguruan fitoren falë golave të Ardian Limanit (90’) dhe Valmir Veliut (94’).

Me këtë triumf, Prishtina merr kryesimin e tabelës me 10 pikë./PrizrenPress.com

Ballkani del me barazim nga Podujeva
Rahoveci 029 triumfon në Gjakovë, mposht Vëllaznimin

20-shi i LDK-së – Do të jem zëri i familjeve të varfëra

Unë jam Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit nga LDK-ja, dhe mbaj numrin 20 në fletëvotim. Si drejtor i Drejtorisë së Mirëqenies Sociale në...
Fluks në kufi – Bregdeti, preferencë e qytetarëve të Kosovës edhe në shtator

Është dhjetëditëshi i fundit i shtatorit, por temperaturat e larta po favorizojnë ende qytetarët e Kosovës për të kaluar fundjavën në bregdet, madje edhe...

Sekuestrohen armë dhe një sasi e municionit në Prizren

Hoti: Për kosovarët është tepër me rëndësi që kufiri i BE-së të jetë së shpejti në Vërmicë

Djali i Ukshin Hotit, Andini, kërkon mbështetje për kushëririn e tij, Etrit Hoti, kandidat për Kuvendin Komunal të Rahovecit

Rahoveci 029 triumfon në Gjakovë, mposht Vëllaznimin

Nezir Çoçaj sqaron takimin me deputetin e VV-së, Arbër Rexhaj: Ishte kafe miqësore, jo marrëveshje politike

Selmanaj prezanton platformën ‘Prizreni Përtej’

Prizreni kërkon pikët e plota të para në Suharekë

100 vjet Martin Camaj, nderohet në Prizren me çmim post mortem

Ballkani del me barazim nga Podujeva

Kapitenia e trofeve, vazhdon me Bashkimin

Besmir Memaj rikthehet te Prizreni

Policia konfiskon mbi 500 kg marihuanë në Suharekë

Ndahet nga jeta Shefi i Ndërrimit në Njësinë e Zjarrfikësve në Malishevë, Liman Sertolli

Qeveria miraton shpronësimin e pronave për projektin “Objekte Edukativo-Arsimore dhe Sportive” në Arbanë të Prizrenit

