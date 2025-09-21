22 C
Prizren
E diel, 21 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevoj

By admin

Kandidati për Asamblenë Komunale nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Tefik Tarashaj, ka prezantuar zotimin e tij të parë publik në kuadër të fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale të këtij viti.

Në një mesazh drejtuar qytetarëve të Prizrenit, veçanërisht banorëve të Vlashnjes dhe Anës së Vrrinit, Tarashaj ka bërë të ditur se do të ndajë pagën e tij mujore për të ndihmuar pesë familje në nevojë.

“Ky nuk është vetëm një premtim elektoral, por një vendim që do të zbatohet në praktikë – një veprim konkret për t’ia kthyer komunitetit një pjesë të besimit që më jepni”, ka deklaruar Tarashaj, duke e cilësuar këtë angazhim si simbolik, por me domethënie të thellë sociale.

Tefik Tarashaj
Partia Demokratike e Kosovës – Numri 191
Kandidat për Asamble Komunale – Numri 38
Shaqir Totaj +4

Previous article
Ish-kryetari i Prizrenit, Haskuka: Totaj po krenohet me projektin tim të ‘Shatërvanit’

Më Shumë

Lajme

Kabashi premton fokus në mirëqenie sociale – me projekte konkrete për familjet në nevojë

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për Kuvendin Komunal të Prizrenit, Dr. Fejzë Kabashi,tregon se nëse merr besimin e qytetarëve bashkë me partinë,...
Lajme

Hoti: Për kosovarët është tepër me rëndësi që kufiri i BE-së të jetë së shpejti në Vërmicë

Deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti, ka përgëzuar Shqipërinë për hapjen e kapitujve të rinj të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Ai është shprehur optimist...

Kurti dhe Abrashi zhvillojnë takim me banorët e Zhurit

Qeveria miraton shpronësimin e pronave për projektin “Objekte Edukativo-Arsimore dhe Sportive” në Arbanë të Prizrenit

Aulona Muhadri, kapitenja e re e Kombëtares së Kosovës në basketboll

Bashkimi e mbyll me fitore edhe ndeshjen e pestë kontrolluese

63 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

LDK: Ardian Shala, kryetar i ardhshëm i Suharekës

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Suhareka pret edicionin e 24-të të manifestimit tradicional “Festari”

Krasniqi e Totaj: Teleferiku për Prizrenin po vjen

100 vjet Martin Camaj, nderohet në Prizren me çmim post mortem

Besmir Memaj rikthehet te Prizreni

Totaj nga Gjonaj i Hasit: Punët tona po flasin, në mandatin e ri dyfishojmë investimet

LDK-ja në Rahovec premton mbështetje në bujqësi e zhvillim të agroturizmit

Besnikët e Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne