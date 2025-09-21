17.5 C
Prizren
E hënë, 22 Shtator, 2025
type here...

Sport

Drini i Bardhë shpartallon Dukagjinin

By admin

Drini i Bardhë ka shënuar një fitore të thellë dhe bindëse ndaj Dukagjinit, duke triumfuar me rezultat 4:0.

Skuadra prizrenase dominoi ndeshjen nga fillimi deri në fund, duke treguar lojë efikase dhe vendosmëri në çdo repart, raporton PrizrenPress.

Golat për Drinin e Bardhë u shënuan nga Gramos Bajra (asistues Caner Gzimi), Besnik Krasniqi (asistues Shpejtim Totaj), Bajram Azizi (asistues Florijan Iljazi) dhe Endrit Kryeziu (asistues Florijan Iljazi).

Me këtë fitore, Drini i Bardhë e përforcon pozicionin e tij në krye të tabelës dhe tregon se mbetet një prej pretendentëve seriozë të këtij sezoni. Nga ana tjetër, Dukagjini nuk arriti të paraqesë rezistencë dhe u dorëzua para lojës së disiplinuar të vendasve.

Atmosfera në stadium ishte e jashtëzakonshme, me tifozët që festuan çdo gol dhe e shtynë skuadrën drejt një triumfi të merituar./PrizrenPress.com

Previous article
Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevoj

Më Shumë

Lajme

LDK: Ardian Shala, kryetar i ardhshëm i Suharekës

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, mori pjesë sonte në takimin me strukturat e LDK-së në Suharekë. Sipas LDK-së koha e fitores së...
Lajme

Ish-gjyqtari i Kushtetueses: Rubin e tha në Hagë atë që shumëkush ka frikë ta thotë

Ish-gjyqtari i Kushtetueses, Kadri Kryeziu ka komentuar dëshminë e dëshmitarit të parë të mbrojtjes ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi. Kryeziu thotë ish-ndihmëssekretari i shtetit, James...

Zhbllokohet kanalizimi në banesat sociale në Petrovë të Prizrenit

Ujërat e zeza mbushin bodrumet e banesave sociale në Petrovë të Prizrenit

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, pritet në mënyrë madhështor në Gjonaj të Hasit

Prizren: Armë pa leje në veturë, policia arreston të dyshuarin

Sekuestrohen katër armë në Prizren dhe Dragash

Totaj nga Gjonaj i Hasit: Punët tona po flasin, në mandatin e ri dyfishojmë investimet

Koburja e Hodo Pashë Sokolit dhurohet në Muzeun e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, Linda Sokoli: Ndër të paktat sende që shpëtuan nga shtëpia

Kurti në Gjonaj: Hasit i duhet një kryetar që nuk e harron – i tillë është Artan Abrashi

Imami i fshatit Serbicë dhe ish-imami i fshatit Nashec të Prizrenit,po hetohen për keqpërdorim të donacioneve

Moti për sot në Kosovë, temperaturat shkojnë deri në 31 gradë

Nderohen me pulla postare atdhetarët Musa Shehzade dhe Metush Krasniqi

Williams mohon se ka dijeni për ngjarjen në ish-godinën e MUP-it në Prizren

Ballkani del me barazim nga Podujeva

Kabashi premton fokus në mirëqenie sociale – me projekte konkrete për familjet në nevojë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne