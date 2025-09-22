Matoshi: Gara e fortë për Prizren, Totaj ka kundërkandidat të fortë

Komentatori politik, Halil Matoshi ishte sonte përballë kandidatit të PDK-së për kryetar të Prizrenit Shaqir Totaj, në emisionin “Adresa”.
Matoshi tha se pas Prishtinës dhe Mitrovicës, edhe Prizreni ka një garë të fortë, e këtë garë të fortë sipas tij, e bëjnë kundërkandidatët e Shaqir Totajt.
Ai tha se kundërkanidain më të fortë e ka nga Lëvizja Vetëvendosje, pasi që është njëri nga anëtarët kyq të kësaj partie.
Matoshi nuk përjashtoi edhe kandidatët tjerë si kandidatë të fortë në këtë garë komunale./Gazeta10
