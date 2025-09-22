19.3 C
“Kurti prezent në çdo tubim të Abrashit” – Totaj: Po më pysin qytetarët a je në garë me Kurtin apo Abrashin?

Kandidati për kryetar komune në Prizren, nga radhët e PDK-së, Shaqir Totaj në emisionin “Adresa”, komentoi çështjen e kryetarëve të partive të cilët marrin pjesë thuajse në çdo vend apo tubim  ku shkon kandidati për kryetar komune.

Totaj tha se kryetari i tij, Memli Krasniqi ka qenë në Prizren vetëm një herë prej hapjes së fushatës, ndërsa në tubimet e Lëvizjes Vetëvendosje, Kurti kishte qenë prezent në 70% të rasteve.

Ai tha se shpesh i ndodh të pyetet ngfa qytetarët se, me kë është në garë ai, me Artan Abrashin apo me Albin Kurtin./Gazeta10

Matoshi: Gara e fortë për Prizren, Totaj ka kundërkandidat të fortë
Çollaku: Gara në Prizren më specifike, pres balotazh

Lajmet e Fundit

