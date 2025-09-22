19.3 C
Prizren
E hënë, 22 Shtator, 2025
Lajme

Çollaku: Gara në Prizren më specifike, pres balotazh

By admin

Komentatori politik, Adrian Çollaku thotë  se pavarësisht sondazheve të cilat i kishte parë se kandidati i PDK-së Shaqir Totaj ka një epërsi në Prizren, ai nuk mund ta fitojë Prizrenin i vetëm. Ai tha se në Prizren pret të ketë balotazh.

Çollaku gjithashtu tha se Prizreni nuk fitohet vet, për arsye se nuk mjafton PDK-ja, nuk mjafton Shaqir Totaj. /Gazeta10

“Kurti prezent në çdo tubim të Abrashit” – Totaj: Po më pysin qytetarët a je në garë me Kurtin apo Abrashin?
`Malësori` nga Gjonaj i Hasit prezanton veshjen hasjane në Zvicër

