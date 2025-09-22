Ndalohen mallra të padeklaruara në Vërmicë

Të premten, rreth orës 22:30, në Pikën Kufitare Vërmicë, gjatë një kontrolli rutinë doganor, është selektuar për kontroll të detajuar një automjet në hyrje të Republikës së Kosovës.
Gjatë intervistimit fillestar, drejtuesi i automjetit ka mohuar se posedon mall për deklarim doganor.
Megjithatë, gjatë kontrollit të detajuar në vijën e dytë, është zbuluar një sasi mallrash të padeklaruara – pjesë rezervë për ashensor, në total prej 482 copë – për të cilat pala nuk ka poseduar faturë përkatëse.
Mallrat janë ndaluar përkohësisht dhe rasti është trajtuar si kundërvajtje doganore, në përputhje me nenin 244 të Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës (KDAK).
Dogana e Kosovës rikujton të gjithë qytetarët dhe bizneset se deklarimi i saktë i mallrave gjatë hyrjes në territorin e Republikës së Kosovës është obligim ligjor. Çdo tentativë për shmangie nga deklarimi përbën kundërvajtje dhe do të trajtohet sipas dispozitave ligjore në fuqi.
