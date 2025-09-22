26.8 C
Prizren
Kuvendi i Komunës së Prizrenit thërret mbledhje të jashtëzakonshme më 25 shtator

By admin

Kryesuesja e Kuvendit të Komunës së Prizrenit,Antigona Bytyqi, ka ftuar të gjithë anëtarët e Kuvendit për një mbledhje të jashtëzakonshme, e cila do të mbahet të enjten, më 25 shtator 2025, në orën 10:00, në sallën e mbledhjeve të Kuvendit Komunal, në ambientet e njohura si “Shtëpia e Bardhë”.

? Renditja e ditës për mbledhjen:
1. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-buxhetit të Komunës së Prizrenit për vitin 2026, si dhe parashikimet për vitet 2027–2028.
2. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për subvencionimin e transportit urban.

Bashkimi debuton në Evropë, përballet me Anwil Wloclawek në Prizren

Sport

Kapitenia e trofeve, vazhdon me Bashkimin

Kampioni aktual i basketbollit kosovar femëror Bashkimi ka konfirmuar se kapitenia e ekipit, Aulona Muhadri, do të vazhdojë rrugëtimin e saj me skuadrën portokalli...
Lajme

20-shi i LDK-së – Do të jem zëri i familjeve të varfëra

Unë jam Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit nga LDK-ja, dhe mbaj numrin 20 në fletëvotim. Si drejtor i Drejtorisë së Mirëqenies Sociale në...

20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, zotohet se do t’i mbështesë shtresat në nevojë – 300 shtëpi të reja në katër vitet e ardhshme

Hoti: Për kosovarët është tepër me rëndësi që kufiri i BE-së të jetë së shpejti në Vërmicë

Bashkimi stërvitet dy herë në ditë për sfidën historike kundër Anwil-it

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, pritet në mënyrë madhështor në Gjonaj të Hasit

Fluks në kufi – Bregdeti, preferencë e qytetarëve të Kosovës edhe në shtator

Bashkimi e mbyll me fitore edhe ndeshjen e pestë kontrolluese

Bali Muharremaj: Fitorja nuk lind rastësisht, ndërtohet me besim dhe me zemër

Vdes një burrë në Rahovec

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Djali i Ukshin Hotit, Andini, kërkon mbështetje për kushëririn e tij, Etrit Hoti, kandidat për Kuvendin Komunal të Rahovecit

Krasniqi e Totaj: Teleferiku për Prizrenin po vjen

Prishtina fiton në Malishevë dhe merr kryesimin e Superligës

Demolohen hapësirat e Çerdhes së Fëmijëve në Dragash për herë të dytë

Ish-kryetari i Prizrenit, Haskuka: Totaj po krenohet me projektin tim të ‘Shatërvanit’

