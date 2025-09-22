Kuvendi i Komunës së Prizrenit thërret mbledhje të jashtëzakonshme më 25 shtator

Kryesuesja e Kuvendit të Komunës së Prizrenit,Antigona Bytyqi, ka ftuar të gjithë anëtarët e Kuvendit për një mbledhje të jashtëzakonshme, e cila do të mbahet të enjten, më 25 shtator 2025, në orën 10:00, në sallën e mbledhjeve të Kuvendit Komunal, në ambientet e njohura si “Shtëpia e Bardhë”.
? Renditja e ditës për mbledhjen:
1. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-buxhetit të Komunës së Prizrenit për vitin 2026, si dhe parashikimet për vitet 2027–2028.
2. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për subvencionimin e transportit urban.
