17.2 C
Prizren
E martë, 23 Shtator, 2025
type here...

Sport

Biletat për ndeshjen Bashkimi – Anwil dalin nesër në shitje

By admin

Bashkimi i Prizrenit ka njoftuar se nga e martja do të nisë shitja e biletave për ndeshjen ndaj Anwil Wloclawek, e vlefshme për para-kualifikimet e FIBA Europe Cup, që do të zhvillohet të mërkurën në palestrën “Sezai Surroi”, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit, biletat do të mund të blihen të martën, nga ora 15:00 deri 19:00, para palestrës “Sezai Surroi” dhe ditën e ndeshjes, nga ora 12:00, po ashtu para palestrës.

Organizatorët kanë bërë të ditur se secili person mund të pajiset me maksimumi dy bileta, ndërsa hyrja në palestër është e mundur vetëm me biletë, pa përjashtim moshe.

Çmimi i biletës së rregullt është 3 euro, ndërsa biletat VIP do të kushtojnë 15 euro dhe do të jenë në shitje vetëm ditën e ndeshjes.

Bashkimi ka ftuar tifozët që të mbushin tribunat dhe të jenë pranë skuadrës në këtë përballje historike për klubin prizrenas./PrizrenPress.com

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Osman Hajdari nis detyrën si Drejtor i Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit
Next article
“Pirati i Prizrenit” në ndjekje të rekordit të Samuel Eto’o

Më Shumë

Fokus

Osman Hajdari nis detyrën si Drejtor i Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit

Osman Hajdari ka nisur zyrtarisht detyrën e tij si Drejtor i Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit “Prim. Dr. Daut Mustafa”. Në një deklaratë publike,...
Lajme

72 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik,...

Kryetari Muharremaj fton qytetarët e Suharekës të marrin pjesë në parakalimin e “Festarit”

Xheladini premton 500 euro subvencione për gratë me kancer të gjirit, shërbimet gjinekologjike falas

Rahoveci nis fazën e rikonstruksionit kadastral në Fortesë dhe Ratkoc

Osman Hajdari merr detyrën e drejtorit të Spitalit të Përgjithshëm në Prizren

Ish-kryetari i Prizrenit, Haskuka: Totaj po krenohet me projektin tim të ‘Shatërvanit’

Kurti dhe Abrashi zhvillojnë takim me banorët e Zhurit

Ish-gjyqtari i Kushtetueses: Rubin e tha në Hagë atë që shumëkush ka frikë ta thotë

Vdes një burrë në Rahovec

Në Prizren shënohet Dita Ndërkombëtare e Paqes nga fëmijët

Rahoveci 029 nis me fitore fazën përgatitore

Besmir Memaj rikthehet te Prizreni

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

Bali Muharremaj për Dr. Salih Bytyqin: Njeri i zemrës së madhe që ia kushtoi jetën shëndetit të qytetarëve

Nisma Socialdemokrate çel zyrtarisht fushatën zgjedhore në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne