Rahoveci 29 prezanton fanellat zyrtare të sezonit 2025/26

By admin

KB Rahoveci 29 ka zbuluar fanellat e reja zyrtare për sezonin 2025/26, të cilat kombinojnë ngjyrat dhe dizajnin që pasqyrojnë identitetin e klubit dhe qytetit me stil dhe energji unik, raporton PrizrenPress.

Klubi thekson se çdo detaj është punuar me kujdes për të përfaqësuar qytetin e Rahovecit, ndërsa falënderon dizajnerin Erdi Vokshi për përkushtimin dhe kreativitetin në realizimin e këtij dizajni të veçantë.

“Ngjyrat, dizajni dhe çdo detaj janë krijuar me kujdes për të përfaqësuar klubin dhe qytetin tonë me stil e energji – një emocion që vetëm në Rahovec përjetohet! Faleminderit Erdi Vokshi për përkushtimin dhe kreativitetin në realizimin e këtij dizajni të veçantë”, thuhet në njoftimin e klubit./PrizrenPress.com

Autorsia e projektit të 'Shatërvan"-it përplas Totajn dhe Haskukën
Universiteti i Prizrenit vlerësohet me Çertifikatën e Cilësisë për kontributin në arsimin e lartë dhe ndërkombëtarizim

