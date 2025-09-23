29.5 C
Prizren
23 Shtator, 2025
Rron Dahsyla i qëndron besnik Prizrenit edhe për sezonin 2025/26

By admin

Proton Cable Prizreni ka konfirmuar se basketbollisti Rron Dahsyla do të vazhdojë të jetë pjesë e klubit edhe për sezonin 2025/26.

“Me energjinë dhe përkushtimin e tij, Rroni është gati të japë maksimumin në fushë dhe këtë sezon do të luajë me licencë të dyfishtë, duke sjellë edhe më shumë vlerë për klubin.”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.

Aspekte të rezistencës antikomuniste në Shqipëri në vitet ‘50 nën prizmin e dokumenteve të CIA-s
“Mashtrim me letra, po shfrytëzohet fushata”, kryetari Bexhet Xheladini akuzohet për krizën e ujit në Blaç

