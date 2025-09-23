17.2 C
Lajme

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

By admin

Nga Gjakova në Prizren, me zemër të hapur dhe mendje të ndritur.

Vjollca Nikollbibaj Kuzhnini – një grua që ka ndërtuar jetën e saj mbi dijen, përkushtimin dhe shërbimin ndaj njerëzve.

??? Laborante mjekësore.
? Diplomuar në Kimi Arsimore.
? Nënë, bashkëshorte, dhe qytetare aktive në lagjen Shpenadi.

Për pesë vite, ka qenë pranë njerëzve në QKMF – duke u kujdesur, duke dëgjuar, dhe duke vepruar.

? Ajo beson në fuqinë e familjes, ndershmërisë dhe bashkëpunimit.
? Sepse një Prizren më i mirë ndërtohet me përkushtim, jo me premtime.
?? Voto për Vjollca Kuzhnini – #AAK, numër 9 në fletvotim.
? Voto për një zë që nuk hesht.
? Voto për një zemër që punon për ju.

