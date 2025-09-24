Vjedhje e rëndë në Caparc të Prizrenit, hajnat grabisin stoli ari me vlerë mbi 20 mijë euro

Një rast i rëndë vjedhjeje është raportuar sot në fshatin Caparc të Prizrenit, ku një shtëpi është bërë cak i hajnave.
Sipas burimeve të Sinjalit, ankuesi Sh.G., rreth 63-vjeçar ka deklaruar se gjatë kohës sa nuk ndodhej në shtëpi, persona të panjohur kanë depërtuar brenda dhe i kanë vjedhur stoli ari me vlerë mbi 20 mijë euro.
Në vendngjarje kanë dalë njësia e hetimeve dhe krim-teknika, të cilat kanë kryer ekzaminimet e nevojshme. Për rastin është njoftuar edhe njësia rajonale e hetimeve, ndërsa rasti është iniciuar si “Vjedhje e rëndë”.
.