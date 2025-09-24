26.3 C
Prizren
E mërkurë, 24 Shtator, 2025
Sot në Dragash mbahet Vrapimi i Gjeneratës së Pavarësisë

Sot, duke filluar nga ora 12:00, në Stadiumin e Qytetit në Dragash zhvillohet aktiviteti tradicional sportiv “Vrapimi i Gjeneratës së Pavarësisë së Kosovës (2008)”, raporton PrizrenPress.

Ky aktivitet, i cili organizohet çdo vit që nga viti 2012, mbledh nxënës të Gjeneratës së Pavarësisë nga Komuna e Dragashit dhe synon të promovojë sportin, energjinë rinore dhe kujtesën historike të shpalljes së pavarësisë së Kosovës.

Ngjarja organizohet nga Komiteti Olimpik i Kosovës në bashkëpunim me Komunën e Dragashit./PrizrenPress.com

