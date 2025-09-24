29.5 C
Prizren
E mërkurë, 24 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Muharremaj: Gratë e Suharekës kanë dëshmuar se përfaqësimi i tyre në institucione nuk është vetëm një numër, por vlerë e veçantë për shoqërinë

By admin

Kryetari i Suharekës që po garon edhe për një mandat, Bali Muharremaj, ka thënë se gratë e Suharekës kanë dëshmuar se përfaqësimi i tyre në institucionet tona nuk është vetëm një numër, por një vlerë e veçantë për gjithë shoqërinë.

“Gratë e Suharekës kanë dëshmuar se përfaqësimi i tyre në institucionet tona nuk është vetëm një numër, por një vlerë e veçantë për gjithë shoqërinë. Nga pozita e Nënkryetares së Komunës deri te drejtimet më të ndjeshme në vitet e fundit, si shëndetësia, kultura, administrata, inspekcioni, dhe në shumë institucione tjera, ato kanë sjellë kujdes, humanitet dhe vizion të qartë. Dhe, kjo ndodhi për herë të parë në Suharekë.”

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Sot në Prizren, Bashkimi shkruan historinë në FIBA Europe Cup
Next article
Nesër super-derbi: Ballkani pret Dritën në Suharekë

Më Shumë

Lajme

Arrestohet një person për ngacmim në Suharekë

Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar një person për ngacmim në Suharekë. Ai dyshohet se ka ngacmuar një grua. “Është arrestuar i dyshuari mashkull...
Lajme

Matoshi: Gara e fortë për Prizren, Totaj ka kundërkandidat të fortë

Komentatori politik, Halil Matoshi ishte sonte përballë kandidatit të PDK-së për kryetar të Prizrenit Shaqir Totaj, në emisionin “Adresa”. Matoshi tha se pas Prishtinës dhe...

Rexhepi: Do të jem pjesë e Qeverisë Kurti 3

Osman Hajdari nis detyrën si Drejtor i Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit

Liria e Prizrenit ndahet me Klodian Duron

Prizren: 10 aktakuza kundër 16 personave

Ballkani del me barazim nga Podujeva

Policia mbajti ligjëratë për lëvizjen e sigurtë në rrugë për nxënësit e shkollës “Mushnikova” në Prizren

Nesër super-derbi: Ballkani pret Dritën në Suharekë

Liria uron Bashkimin për ndeshjen historike evropiane

Shkyçen 9 lidhje ilegale të ujit në Prizren

Kabashi premton fokus në mirëqenie sociale – me projekte konkrete për familjet në nevojë

“Pirati i Prizrenit” në ndjekje të rekordit të Samuel Eto’o

Ndahet nga jeta Shefi i Ndërrimit në Njësinë e Zjarrfikësve në Malishevë, Liman Sertolli

Rahoveci starton sezonin me fitore bindëse ndaj Vushtrrisë

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne