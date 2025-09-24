29.5 C
Prizren
E mërkurë, 24 Shtator, 2025
Lajme

Fillojnë punimet për shtegun e këmbësorëve drejt Kalasë së Prizrenit

By admin

Kanë filluar punimet për transformimin e shtegut të pasmë të këmbësorëve drejt Kalasë së Prizrenit, një rrugë 4 km e gjatë.

Në këtë shteg do të mbillen drunj, do të vendoset ndriçim publik i ri, si dhe shporta dhe ulëse për vizitorët, duke krijuar kushte moderne për qytetarët dhe turistët, raporton PrizrenPress.

Sipas komunës, projekti realizohet në bashkëpunim mes Komunës së Prizrenit dhe Ministrisë së Zhvillimit Rajonal dhe synon të ofrojë infrastrukturë dhe kushte moderne për vizitorët e shumtë, vendas dhe turistë.

I pranishëm gjatë nisjes së punimeve ishte kryetari i Komunë, Shaqir Totaj dhe zëvendësministri i MZHR-së, Elldin Uglari./PrizrenPress.com

