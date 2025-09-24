29.5 C
Liria e Prizrenit ndahet me Klodian Duron

By admin

Liria e Prizrenit është ndarë përfundimisht me trajnerin Klodian Duro.

Prizrenasit nuk e kanë nisur mirë sezonin e ri nën drejtimin e trajnerit shqiptar duke ngecur prapa në garën për t’u rikthyer në Superligë, prandaj edhe kanë vendosur që t’i ndajnë rrugët me ish-përfaqësuesin shqiptar, të cilin e kanë falënderuar për punën dhe bashkëpunimin.

“Klubi i Futbollit FC Liria njofton se trajneri i ekipit të parë, Klodian Duro, është larguar nga drejtimi i skuadrës për arsye personale. FC Liria shpreh mirënjohjen më të thellë për përkushtimin, punën e palodhur, kontributin dhe profesionalizmin që trajneri Duro ka treguar gjatë gjithë periudhës së tij në klub. I urojmë suksese të shumta në të ardhmen, si në aspektin personal, ashtu edhe në karrierën profesionale. Në ditët në vijim, klubi do të njoftojë mbi zgjedhjen e trajnerit të ri dhe hapat e mëtejshëm në drejtimin e skuadrës”, ka njoftuar Liria.

Liria aktualisht është e 10-a në Ligën e Parë me 12 pikë, 8 më pak se lideri Vëllaznimi./PrizrenPress.com

Fillojnë punimet për shtegun e këmbësorëve drejt Kalasë së Prizrenit
Futbolli i zemrës zbarkon në Prizren

Lajme

“Kurti prezent në çdo tubim të Abrashit” – Totaj: Po më pysin qytetarët a je në garë me Kurtin apo Abrashin?

Kandidati për kryetar komune në Prizren, nga radhët e PDK-së, Shaqir Totaj në emisionin “Adresa”, komentoi çështjen e kryetarëve të partive të cilët marrin...
Lajme

Totaj nga Gjonaj i Hasit: Punët tona po flasin, në mandatin e ri dyfishojmë investimet

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, u prit sonte me entuziazëm nga banorët e Gjonajt të Hasit, në një mbledhje elektorale ku u shpalos vizioni...

72 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Në Prizren shënohet Dita Ndërkombëtare e Paqes nga fëmijët

Vjedhje e rëndë në Caparc të Prizrenit, hajnat grabisin stoli ari me vlerë mbi 20 mijë euro

“Mashtrim me letra, po shfrytëzohet fushata”, kryetari Bexhet Xheladini akuzohet për krizën e ujit në Blaç

Gentrit Halili rinovon me Ballkanin deri në vitin 2028

Bali Muharremaj: Fitorja nuk lind rastësisht, ndërtohet me besim dhe me zemër

Arrestohet i dyshuari për disa vjedhje në Prizren

Fluks në kufi – Bregdeti, preferencë e qytetarëve të Kosovës edhe në shtator

LDK: Ardian Shala, kryetar i ardhshëm i Suharekës

`Malësori` nga Gjonaj i Hasit prezanton veshjen hasjane në Zvicër

Shkyçen 9 lidhje ilegale të ujit në Prizren

Diell e vranësira sot, temperaturat arrijnë në 27°C

Biletat për ndeshjen Bashkimi – Anwil dalin nesër në shitje

Prizreni dhe Kukësi drejt thellimit të bashkëpunimit ndërkufitar

