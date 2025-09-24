29.5 C
Futbolli i zemrës zbarkon në Prizren

Java e Grassroots vazhdoi rrugëtimin e saj sot në Prizren, duke sjellë gjallëri, pasion dhe shumë buzëqeshje në fushë tek fëmijët pjesëmarrës.

Të rinjtë e këtij qyteti u bashkuan nën të njëjtin qëllim; të luajnë, të mësojnë dhe të ndajnë momente që shkojnë përtej lojës, raporton PrizrenPress.

Në një qytet me ngjyra të ndryshme kulturore, futbolli u bë sërish gjuha e përbashkët.

Prizreni, përmes programit Grassroots, dëshmoi sot se kur fëmijët ndihen të barabartë në fushë, ata rriten si njerëz të mëdhenj jashtë saj./PrizrenPress.com

