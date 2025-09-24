Nesër super-derbi: Ballkani pret Dritën në Suharekë

Superliga e futbollit rikthehet këtë të enjten me ndeshjet e xhiros së gjashtë.
Përballja më e pritshme e kësaj jave është super-derbi mes Ballkanit dhe Dritës, që do të zhvillohet në Suharekë, raporton PrizrenPress.
Therandasit janë skuadra e vetme që nuk ka pësuar humbje deri tani dhe synojnë të ruajnë fitoren në shtëpi.
Ndërkohë, kampionët e fundit, pas fitores së parë në fundjavën e kaluar, do të përpiqen të vazhdojnë serinë pozitive./PrizrenPress.com
