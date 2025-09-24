29.5 C
Prizren
E mërkurë, 24 Shtator, 2025
Sport

Nesër super-derbi: Ballkani pret Dritën në Suharekë

By admin

Superliga e futbollit rikthehet këtë të enjten me ndeshjet e xhiros së gjashtë.

Përballja më e pritshme e kësaj jave është super-derbi mes Ballkanit dhe Dritës, që do të zhvillohet në Suharekë, raporton PrizrenPress.

Therandasit janë skuadra e vetme që nuk ka pësuar humbje deri tani dhe synojnë të ruajnë fitoren në shtëpi.

Ndërkohë, kampionët e fundit, pas fitores së parë në fundjavën e kaluar, do të përpiqen të vazhdojnë serinë pozitive./PrizrenPress.com

Muharremaj: Gratë e Suharekës kanë dëshmuar se përfaqësimi i tyre në institucione nuk është vetëm një numër, por vlerë e veçantë për shoqërinë
Fillojnë punimet për shtegun e këmbësorëve drejt Kalasë së Prizrenit

