Prizren
E mërkurë, 24 Shtator, 2025
Sport

Liria uron Bashkimin për ndeshjen historike evropiane

By admin

FC Liria i uron suksese klubit të basketbollit KB Bashkimi në ndeshjen historike të sotme, në kuadër të kualifikimeve për FIBA Europe Cup.

“Kjo është një ditë e madhe për sportin dhe për qytetin tonë, dhe ne jemi krenarë që Prizreni po shkruan histori në arenën evropiane”, thuhet në deklaratën e klubit./ PrizrenPress.com

Futbolli i zemrës zbarkon në Prizren
Emërime të reja në udhëheqësinë e Spitalit të Përgjithshëm në Prizren

