Liridon Leci pritet të zyrtarizohet trajner i ri i Lirisë

KF Liria është gati të zyrtarizojë emërimin e Liridon Lecit në postin e trajnerit të parë të skuadrës.

Pas largimit të Klodian Duros, drejtuesit e klubit bardhezi kanë vepruar me shpejtësi për të gjetur pasuesin dhe zgjedhja e tyre ka rënë mbi ish-mbrojtësin me përvojë të gjatë në futbollin vendor dhe ndërkombëtar.

 

 

Leci, i njohur për karrierën e tij të pasur si futbollist dhe lidershipin brenda fushës, tashmë do të ketë sfidën e re në pankinë.

Ai pritet të prezantohet zyrtarisht në ditët në vijim dhe të nisë menjëherë punën me skuadrën prizrenase.

Dy yje të rinj bashkohen me Prizrenin: Eden Cingu dhe Allen Powell

