Plagoset një i mitur në Kijevë të Malishevës

Një plagosje ka ndodhur sot në fshatin Kijevë të Malishevës, ku një i mitur është qëlluar me armë zjarri, nga një i mitur tjetër.

Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj.

Elezaj tha se ngjarja ka ndodhur pas një mosmarrëveshje me dy të mitur të tjerë, të cilët janë arrestuar në cilësinë e të dyshuarve.

“Rreth orës 15:45, në fshatin Kijevë të Malishevës, një i mitur është plagosur me armë zjarri pas një mosmarrëveshjeje me dy të mitur të tjerë. Viktima është dërguar për trajtim mjekësor, gjendja e tij shëndetësore është stabile dhe jashtë rrezikut për jetë. Policia ka arrestuar dy të dyshuarit dhe ka sekuestruar një armë zjarri, ndërsa me autorizim të prokurorit po ndërmerren veprimet e mëtejme hetimore”, tha Elezaj.

Liridon Leci pritet të zyrtarizohet trajner i ri i Lirisë
Bashkimi trondit Evropën: Fitore historike në Prizren 

