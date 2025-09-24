22.2 C
Prizren
E mërkurë, 24 Shtator, 2025
Bashkimi trondit Evropën: Fitore historike në Prizren 

By admin

KB Bashkimi ka shkruar histori në FIBA Europe Cup duke mposhtur gjigantin polak Anwil me rezultat 80:75, në një atmosferë elektrizuese në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren.

Portokallezinjtë dominuan gjatë gjithë lojës, duke treguar karakter, disiplinë dhe forcë kolektive në parket, raporton PrizrenPress.

Ndeshja e kthimit zhvillohet më 1 tetor në Poloni, ku do të vendoset skuadra që do të kalojë në fazën e grupeve të FIBA Europe Cup.

Prizreni sonte u bë zemra e basketbollit evropian!/PrizrenPress.com

Plagoset një i mitur në Kijevë të Malishevës
IPK publikoi Raportin e inspektimit “Vlerësimi i performancës së Stacionit Policor të Prizrenit”

