17.5 C
Prizren
E enjte, 25 Shtator, 2025
type here...

LajmeSiguri

Prizren: Vidhet motoçikleta, policia e gjen dhe ia kthen pronarit

By admin

Një rast vjedhjeje ka ndodhur sot herët në mëngjes në Prizren.

“Rreth orës 01:30, një qytetar me inicialet G.P. ka raportuar në polici se motoçikleta e tij Moto Guzzi KZ, me ngjyrë shumëngjyrëshe, i është marrë nga oborri i shtëpisë”,njofton policia.

Pamjet e kamerave të sigurisë kanë treguar një person të panjohur duke marrë motoçikletën.

Policia ka nisur menjëherë hetimet dhe ka arritur ta gjejë mjetin, i cili është kthyer te pronari.

Identifikimi i autorit të dyshuar vazhdon të jetë në proces.

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizreni gati për takimin letrar “Prizreni – Poezia – Tetova”
Next article
Arrestohet i dënuari me 1 vit e 20 ditë burg në Prizren

Më Shumë

Fokus

Sekuestrohen armë dhe një sasi e municionit në Prizren

Policia e Kosovës ka sekuestruar disa armë dhe municion gjatë një aksioni të zhvilluar në Prizren, pas një rasti të shtënave me armë zjarri...
Lajme

Ngritet aktakuzë ndaj personit që vodhi mbi 3 kg ari në një argjendari në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur aktakuzë kundër Sh.H, i cili gjendet nën masën e paraburgimit nga data 23 qershor, për shkak të dyshimit...

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

LDK në Malishevë premton ujë të pijshëm, energji dhe investime në bujqësi

Kurti dhe Abrashi zhvillojnë takim me banorët e Zhurit

LDK-ja në Rahovec premton mbështetje në bujqësi e zhvillim të agroturizmit

Arrestohet i dënuari me 1 vit e 20 ditë burg në Prizren

Artan Abrashi viziton fermën “Zogu” në Tupec, premton mbështetje për sektorin prodhues dhe shpezëtarinë

Ish-gjyqtari i Kushtetueses: Rubin e tha në Hagë atë që shumëkush ka frikë ta thotë

72 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Ndahet nga jeta aktori dhe profesori i shquar, Enver Petrovci

Kapitenia e trofeve, vazhdon me Bashkimin

Kuvendi i Komunës së Prizrenit thërret mbledhje të jashtëzakonshme më 25 shtator

100 vjet Martin Camaj, nderohet në Prizren me çmim post mortem

Demolohen hapësirat e Çerdhes së Fëmijëve në Dragash për herë të dytë

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne