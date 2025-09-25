Arrestohet i dënuari me 1 vit e 20 ditë burg në Prizren

Policia e Prizrenit ka arrestuar të enjten Sh. D., 54 vjeç, nga Prizreni, i cili ishte në kërkim për vuajtjen e një dënimi me 1 vit e 20 ditë burg efektiv.
Arrestimi u krye nga Policia e Stacionit të Prizrenit, në kuadër të Task Forcës dhe Planit Operativ “Realizimi i Urdhëresave të Hapura 2025”. I njëjti ishte i dënuar me vendim të plotfuqishëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit.
Pas arrestimit, Sh. D. u dërgua fillimisht në stacionin policor dhe më pas në burg për të vuajtur dënimin e tij.
