Totaj: Pas disa dekadash, Prizreni po bëhet me Qendrën e Dytë të Mjekësisë Familjare

Lajmin e ka bërë të ditur vetë Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, i cili theksoi rëndësinë jetike të këtij projekti për shëndetin publik:
“Për herë të parë, pas shumë dekadash, Prizrenit po ia sjellim Qendrën e Dytë të Mjekësisë Familjare – projekt i domosdoshëm, i cili do ta lehtësojë ndjeshëm qasjen e qytetarëve në shërbime shëndetësore cilësore dhe të shpejta” – tha Totaj.
Duke folur për dinamikën e punimeve, kryetari shtoi:
Qendra e re do të jetë e pajisur me infrastrukturë moderne dhe staf profesional, me qëllim që t’i përmbushë standardet më të larta të ofrimit të kujdesit parësor shëndetësor.
“QKMF 2 nuk është vetëm një ndërtesë e re – është simbol i përkushtimit tonë ndaj shëndetit të qytetarëve. Me këtë investim, po e bëjmë Prizrenin qytet më të sigurt dhe më të kujdesshëm për çdo familje” – përfundoi Totaj.
Ky investim shënon një hap të rëndësishëm në drejtim të zgjerimit të kapaciteteve shëndetësore në Prizren dhe është pjesë e vizionit të Komunës për një sistem shëndetësor më të drejtë, efikas dhe të qasshëm për të gjithë.
