Prizren
E enjte, 25 Shtator, 2025
Lajme

Prizren, nisin punimet për heqjen e shtyllës elektrike në Transit të Ri

By admin

Në Prizren kanë nisur sot punimet për largimin e shtyllës elektrike në zonën e Transitit të Ri, e cila prej kohësh ka paraqitur pengesë për qarkullimin e automjeteve.

Gjatë ditës janë realizuar punimet për heqjen e kabllove, ndërsa nesër pritet të bëhet edhe largimi i plotë i shtyllës.

Totaj: Pas disa dekadash, Prizreni po bëhet me Qendrën e Dytë të Mjekësisë Familjare
Rahoveci 029 pret Tiranën në miqësore kontrolluese

Vesa Krasniqi rikthehet te Bashkimi, i bashkohet edhe Merisa Bilalli

Bashkimi i Prizrenit forcon skuadrën e vashave për sezonin e ri, duke prezantuar dy përforcime të rëndësishme. Vesa Krasniqi rikthehet te Bashkimi pas një sezoni...
63 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik,...

