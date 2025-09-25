26.8 C
Prizren
E enjte, 25 Shtator, 2025
Policia e Kosovës organizon sesion sensibilizues me nënat për parandalimin e ekstremizmit në Prizren

Zyrtarë policorë nga Drejtoria e Policimit në Bashkësi dhe Parandalim, me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Kosovë, kanë zhvilluar sesionin e pestë sensibilizues me temën: “Edukimi i nënave mbi shenjat e hershme të ekstremizmit dhe radikalizmit në familje”.

Takimet u mbajtën me gratë e fshatit Krajk dhe me anëtarët e Këshillit Lokal për Siguri Publike (KLSP) në Velezhë të Prizrenit, në hapësirat e ShFMU “Mid’hat Frashëri”.

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte ngritja e ndërgjegjësimit të grave për identifikimin e shenjave të hershme të ekstremizmit, fuqizimi i rolit të tyre në mbrojtjen e sigurisë familjare dhe komunitare, si dhe thellimi i bashkëpunimit ndërmjet institucioneve dhe qytetarëve për një ambient më të sigurt.

Gjatë sesionit u diskutuan praktikat më të mira për parandalimin e ndikimeve radikale dhe u theksua rëndësia e angazhimit të grave si faktor kyç në ndërtimin e një shoqërie të qëndrueshme dhe paqësore.

Policia e Kosovës falënderoi pjesëmarrëset dhe anëtarët e KLSP-së për bashkëpunimin, duke nënvizuar se roli i tyre është i pazëvendësueshëm në parandalimin e rreziqeve që cenojnë sigurinë publike.

