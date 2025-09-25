23.3 C
Liridon Leci emërohet trajner i ri i Lirisë së Prizrenit

Klubi i Lirisë së Prizrenit ka njoftuar sot me kënaqësi se Liridon Leci i është bashkuar ekipit si kryetrajner.

Leci e ka nisur karrierën e tij si trajner te Flamurtari, ndërsa ka drejtuar edhe Rahovecin dhe ekipin e shpresave të Ferizajt, raporton PrizrenPress. Si ish-lojtar, ai numëron tituj kampioni dhe përvojë të çmuar ndërkombëtare.

Nga klubi u theksua se me ardhjen e tij synohet konkurrencë dinjitoze në garat elitare, duke u shpresuar në rezultate pozitive dhe paraqitje që do të kënaqin tifozët prizrenas./PrizrenPress.com

