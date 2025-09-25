23.3 C
Prizren
E enjte, 25 Shtator, 2025
Malisheva fiton me përmbysje

By admin

Malisheva arriti fitore me përmbysje të rezultatit para tifozëve të saj, duke e mposhtur Ferizajn, me rezultat 3:1, raporton PrizrenPress.

Ferizaj kaloi në epërsi me golin e Iljazit në minutën e 32-të, por Malisheva reagoi menjëherë me golin e barazimit nga Arlind Veliu katër minuta më vonë.

Në pjesën e dytë, vendasit e nisën furishëm dhe brenda vetëm katër minutave realizuan dy gola: Diatta në minutën e 50-të dhe Aliu në të 54-tën.

Me këtë fitore, Malisheva ngjitet në kuotën e 7 pikëve dhe pozicionohet në mesin e tabelës. Ferizaj, ndërkohë, bie në vendin e tetë me gjashtë pikë të grumbulluara./PrizrenPress.com

Liridon Leci emërohet trajner i ri i Lirisë së Prizrenit
Ballkani fiton derbin ndaj Dritës

Bashkimi trondit Evropën: Fitore historike në Prizren 

KB Bashkimi ka shkruar histori në FIBA Europe Cup duke mposhtur gjigantin polak Anwil me rezultat 80:75, në një atmosferë elektrizuese në palestrën “Sezai...
Prizreni shënon fitoren e parë në Ligën e Parë

FC Prizreni ka shënuar fitoren e parë këtë sezon në Raiffeisen Ligën e Parë, duke mposhtur KF Dinamo Ferizaj me rezultatin 2:1 në stadiumin...

Liria uron Bashkimin për ndeshjen historike evropiane

IPK publikoi Raportin e inspektimit “Vlerësimi i performancës së Stacionit Policor të Prizrenit”

Dy yje të rinj bashkohen me Prizrenin: Eden Cingu dhe Allen Powell

Rron Dahsyla i qëndron besnik Prizrenit edhe për sezonin 2025/26

Liria e Prizrenit befasohet në Prishtinë, mposhtet nga 2 Korriku

Përpjekja e fshatarëve të Greikocit për zhdukjen e analfabetizmit (1928–1956)

Osman Hajdari nis detyrën si Drejtor i Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit

Totaj: Pas disa dekadash, Prizreni po bëhet me Qendrën e Dytë të Mjekësisë Familjare

Besmir Memaj rikthehet te Prizreni

Kryetari Muharremaj fton qytetarët e Suharekës të marrin pjesë në parakalimin e “Festarit”

Pas dështimit të Kuvendit, Haxhillari: Buxheti nuk është për qytetarët, por për klientelën politike

Nuk ka kuorum, dështon seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal të Prizrenit për buxhetin

Bashkimi debuton në Evropë, përballet me Anwil Wloclawek në Prizren

Biletat për ndeshjen Bashkimi – Anwil dalin nesër në shitje

