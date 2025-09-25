19.3 C
Prizren
E enjte, 25 Shtator, 2025
type here...

Kulture

“Prizreni – Poezia – Tetova”: Poezia bashkoi krijuesit shqiptarë

By admin

Në oborrin e Muzeut të Lidhjes Shqiptare, poetë nga Kosova, Tetova dhe Shqipëria u bashkuan për të ndarë frymëzimin dhe fuqinë e fjalës artistike.

Shoqata për Kulturë dhe Art “Fidani” nga Prizreni, në bashkëpunim me Shoqatën e Shkrimtarëve “Oeneum” nga Tetova, organizuan sot një takim letrar të veçantë me moton “Prizreni – Poezia – Tetova”.

Eventi u zhvillua në një ambient historik dhe simbolik, oborrin e Muzeut të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, duke i dhënë aktivitetit një dimension të thellë kulturor e kombëtar.

Në këtë takim morën pjesë poetë nga Kosova, Tetova dhe Shqipëria, të cilët recituan krijimet e tyre letrare në një atmosferë të ngrohtë, miqësore dhe artistikisht frymëzuese. Poezitë prekën tema të ndryshme nga dashuria, identiteti dhe atdheu, te përjetime personale e universale,  duke dëshmuar larminë dhe pasurinë e krijimtarisë shqipe.

Sadije Aliti, kryetare e Shoqatës së Shkrimtarëve “Oeneum”, theksoi rëndësinë e këtyre takimeve për ruajtjen dhe zhvillimin e vlerave letrare:

“Këto aktivitete janë më shumë se thjesht prezantim poetik – ato janë mundësi për të ndarë vlera, për të krijuar ura mes krijuesve dhe për të ruajtur gjallërinë e gjuhës e të kulturës sonë”, tha ajo.

Nga ana tjetër, Berat Batihu, kryetar i Shoqatës “Fidani” në Prizren, u shpreh seb”ky takim është dëshmi se poezia nuk njeh kufij”.

“Ajo është mjet për bashkim, për dialog kulturor dhe për shprehjen më të pastër të ndjenjave njerëzore”.

Takimi letrar është pjesë e një vargu aktivitetesh që synojnë të forcojnë bashkëpunimin kulturor mes qyteteve shqiptare, të promovojnë poetët e rinj dhe të krijojnë një hapësirë të përbashkët për shprehje artistike./PP/

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zambaku i Prizrenit, festival i këngës qytetare që ruan traditën muzikore
Next article
Vjollca Kuzhnini, kandidatja e AAK-së për Kuvendin e Prizrenit, zhvilloi aktivitete në kuadër të fushatës zgjedhore

Më Shumë

Fokus

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, pritet në mënyrë madhështor në Gjonaj të Hasit

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, është pritur në mënyrë madhështore nga banorët e fshatit Gjonaj të Hasit të  Prizrenit, vendlindja e kryetarit...
Fokus

Artan Abrashi viziton fermën “Zogu” në Tupec, premton mbështetje për sektorin prodhues dhe shpezëtarinë

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Prizrenit, Artan Abrashi, ka vazhduar sot fushatën zgjedhore me një vizitë në fermën e pulave...

100 vjet Martin Camaj, nderohet në Prizren me çmim post mortem

Ballkani del me barazim nga Podujeva

Të premten, Malisheva nderon viktimat e Masakrës së Gollubovcit në 27-vjetorin e saj

Bashkimi trondit Evropën: Fitore historike në Prizren 

12 vrasje brenda 8 muajve në Kosovë

Shkyçen 9 lidhje ilegale të ujit në Prizren

Liria e Prizrenit ndahet me Klodian Duron

Kabashi premton fokus në mirëqenie sociale – me projekte konkrete për familjet në nevojë

Demolohen hapësirat e Çerdhes së Fëmijëve në Dragash për herë të dytë

Policia e Kosovës organizon sesion sensibilizues me nënat për parandalimin e ekstremizmit në Prizren

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

Sot në Dragash mbahet Vrapimi i Gjeneratës së Pavarësisë

Prizreni shënon fitoren e parë në Ligën e Parë

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne