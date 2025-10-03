Kryetari i Dragashit apelon për vetorganizim të qytetarëve pas reshjeve të borës

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka bërë apel drejtuar qytetarëve për përballimin e situatës së krijuar nga reshjet e dendura të borës që kanë shkaktuar vështirësi në qarkullimin rrugor.
Sipas Xheladinit, shumë rrugë janë bërë të pakalueshme për shkak të drunjve të rënë, ndërsa traktorët e komunës nuk po arrijnë të ndërhyjnë në kohë, raporton PrizrenPress. Ai ka bërë të ditur se zjarrfikësit ndodhen në terren, por kapacitetet e tyre nuk mjaftojnë për t’i përballuar të gjitha rastet.
“Kërkojmë nga qytetarët që të vetorganizohen në lokalitetet e tyre për të ndihmuar në zhbllokimin e rrugëve nga drunjtë. Bashkë mund ta përballojmë këtë situatë më lehtë,” është shprehur kryetari Xheladini në thirrjen e tij publike./PrizrenPress.com
Marketing
https://prizrenpress.com/423343-2ly/
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/