22.1 C
Prizren
E premte, 26 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Komuna e Prizrenit publikon listën e përfituesve të druve të zjarrit dhe pakove ushqimore

By admin

Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim ka shpallur listat e përfituesve për dy kategori të mbështetjes sociale për vitin 2025: shpërndarjen e druve të zjarrit dhe ndarjen e pakove ushqimore e higjienike.

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

Sipas njoftimit, përfituesit janë përzgjedhur në bazë të kritereve të përcaktuara nga Komuna, duke synuar mbështetjen e familjeve më të cenueshme sociale dhe ekonomike, si dhe komuniteteve me nevoja të veçanta.

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

Lista e përfituesve për të dy kategoritë është publikuar në faqen zyrtare të Komunës së Prizrenit dhe është e qasshme për qytetarët që dëshirojnë të informohen rreth procedurave dhe mënyrës së shpërndarjes.

Komuna ka bërë të ditur se shpërndarja e druve të zjarrit do të bëhet para fillimit të sezonit dimëror, ndërsa pakot ushqimore dhe higjienike do të shpërndahen sipas dinamikës së përcaktuar nga Zyra për Komunitete dhe Kthim.

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Ky program mbështetës është pjesë e angazhimit të Komunës së Prizrenit për të ofruar ndihmë të drejtpërdrejtë për qytetarët në nevojë dhe për të përmirësuar mirëqenien e tyre sociale.

Marketing

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
67 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë
Next article
Largohet shtylla elektrike rreth 25 metra e lartë nga “Transiti i ri” në Prizren

Më Shumë

Lajme

Në Malishevë u shënua 27-vjetori i Masakrës së Gollubovcit

Nën përkujdesjen e kryetarit të Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, sot u shënua 27-vjetori i Masakrës së Gollubovcit, një prej krimeve më të rënda...
Lajme

Matoshi: Gara e fortë për Prizren, Totaj ka kundërkandidat të fortë

Komentatori politik, Halil Matoshi ishte sonte përballë kandidatit të PDK-së për kryetar të Prizrenit Shaqir Totaj, në emisionin “Adresa”. Matoshi tha se pas Prishtinës dhe...

Totaj nga Gjonaj i Hasit: Punët tona po flasin, në mandatin e ri dyfishojmë investimet

Osman Hajdari nis detyrën si Drejtor i Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit

Arrestohet i dënuari me 1 vit e 20 ditë burg në Prizren

Largohet shtylla elektrike rreth 25 metra e lartë nga “Transiti i ri” në Prizren

Vjedhje e rëndë në Caparc të Prizrenit, hajnat grabisin stoli ari me vlerë mbi 20 mijë euro

Rahoveci starton sezonin me fitore bindëse ndaj Vushtrrisë

“InHUMAN” ndez skenën e Teatrit “Bekim Fehmiu” në Prizren

Limaj: Lagjja Arbana në Prizren e rreshtuar pas Albulena Balaj-Halimajt për kryetare

OVL UÇK përkujton dëshmorët që dhanë jetën nga 8 deri më 20 shtator

Pas dështimit të Kuvendit, Haxhillari: Buxheti nuk është për qytetarët, por për klientelën politike

Driton Selmanaj takohet me Shoqatën “Esnaf” në Prizren: Ata janë zemra e gjallë e qytetit

Bashkimi trondit Evropën: Fitore historike në Prizren 

Ballkani fiton derbin ndaj Dritës

IPK publikoi Raportin e inspektimit “Vlerësimi i performancës së Stacionit Policor të Prizrenit”

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne